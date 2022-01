Das Team von Trainer Jaka Lakovic setzte sich am Samstagabend gegen die Niners Chemnitz mit 77:68 (40:27) durch und steht mit nun 24:10 Zählern hinter den punktgleichen Telekom Baskets Bonn auf Rang drei. Tabellenführer ist weiterhin Bayern München (24:8).

Für Ulm war es der vierte Sieg in Serie. Chemnitz muss die Gastgeber in der Tabelle dagegen vorerst ziehen lassen und liegt mit 22:12 Punkten auf dem vierten Rang.

Am Abend sind die Hamburg Towers trotz mehrerer Coronafälle am Freitag und einem weiteren am Samstag bei Abstiegskandidat Giessen 46ers zu Gast. Zeitgleich empfangen die Hakro Merlins Crailsheim den Tabellenletzten EWE Baskets Oldenburg.

