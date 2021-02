Die Schwaben gewannen am 21. Spieltag mit 102:73 (60:29) gegen den MBC Weißenfels. Für den MBC war es bereits die siebte Niederlage in Folge, Ulm feierte den dritten Sieg in Serie. Ulm ist mit 20 Punkten Tabellensechster, Weißenfels (10) liegt auf dem 16. Rang.