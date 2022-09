2,51 Millionen Zuschauer sahen in der Spitze, wie das Team um Kapitän Dennis Schröder am Dienstagabend den Favoriten im Viertelfinale von Berlin ausschaltete (107:96). Der Marktanteil bei der werberelevanten Gruppe der 14- bis 49-Jährigen lag im letzten Viertel bei starken 18 Prozent.

Im Gesamtschnitt verfolgten 1,63 Millionen Zuschauer das Spiel beim Free-TV-Sender, der Marktanteil betrug 6,9 Prozent. Zum Vergleich: Beim Abschied von Dirk Nowitzki, der bei der EM 2015 (ebenfalls in Berlin) in der Vorrunde zum letzten Mal im Nationaltrikot aufgelaufen war, wurde nur knapp die Millionengrenze geknackt.

Ad

Europameisterschaft Herbert nach Halbfinal-Coup: "Dennis wollte meine Kreditkarte" VOR 2 STUNDEN

RTL hatte am Dienstag kurzfristig eine Sublizenz für das Spiel vom übertragenden Sender MagentaSport erworben. Ob die Kölner auch am Freitag (20.30 Uhr) das Halbfinale und am Sonntag das Finale (20.30) oder Spiel um Platz drei (17.15) zeigen werden, ist noch offen.

Europameisterschaft Wagner nach Sensation euphorisch: "Alles ist möglich!" VOR 11 STUNDEN