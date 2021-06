Das Team aus der US-Hauptstadt gewann das vierte Achtelfinale gegen die Philadelphia 76ers 122:114 und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 1:3. Bonga blieb in nur 22 Sekunden Einsatzzeit ohne Punkt.

Russell Westbrook trug einmal mehr die Wizards, mit 19 Punkten, 21 Rebounds und 14 Assists gelang dem Superstar ein Triple-Double. Bradley Beal steuerte als bester Werfer des Abends 27 Punkte bei.

Die Sixers mussten früh den Ausfall von Joel Embiid verkraften. Der viermalige Allstar verletzte sich schon im ersten Viertel bei einem Sturz am rechten Knie. Am Dienstag soll beim Kameruner eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden.

Während des Spiels gab es den nächsten Fan-Vorfall. Ein Zuschauer lief auf das Feld und wurde von einem Sicherheitsmann zu Fall gebracht. Nun droht ihm eine Anklage.

Erst tags zuvor hatte ein Fan in Boston mit einer Wasserflasche nach Kyrie Irving von den Brooklyn Nets geworfen, Trae Young (Atlanta Hawks) wurde zuletzt im New Yorker Madison Square Garden bespuckt. Der Vater von Ja Morant (Memphis Grizzlies) gab an, in der Arena der Utah Jazz rassistisch beleidigt worden zu sein.

