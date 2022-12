Trainer Tuomas Iisalo war nach dem Coup über Bayern München im Spitzenspiel einfach nur "superstolz" auf seine Telekom Baskets Bonn. "Unsere Leistung, besonders in der Verteidigung, war überragend", sagte der Finne nach dem 78:68 (41:34) bei MagentaSport.

Durch ihren achten Sieg im neunten Spiel schoben sich die Bonner in der Basketball Bundesliga (BBL) wieder an Meister Alba Berlin (beide 8:1), der am Samstag Platz eins erobert hatte, und dem FC Bayern (8:2) vorbei. Und das vier Tage nach dem Erfolg beim türkischen Klub Pinar Karsiyaka in der Champions League (89:80).

"Es war das zweite sehr intensive Spiel in dieser Woche und der zweite superwichtige Sieg gegen zwei Weltklasse-Mannschaften", sagte Iisalo. Es habe "nicht nur an einem oder an zwei Spielern" gelegen: "Wir sind ein Kollektiv, und jeder hat super gespielt und alles gegeben. Wir haben über 40 Minuten einen sehr guten Job gemacht."

Die Bonner konnten sich schon vor der Pause absetzen. Und auch in der zweiten Hälfte hatten die Hausherren um ihre Topscorer TJ Shorts (21 Punkte) und Jeremy Morgan (20) alles im Griff, die Bayern konnten nicht mehr für Spannung sorgen. Bester Werfer der Gäste war Cassius Winston (14).

Bonn habe mit "mehr Energie und Tempo gespielt", sagte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri anerkennend, "das konnten wir nicht matchen." Auch Elias Harris würdigte den Gegner. "Die Bonner waren insgesamt wachsamer und haben das Spiel dominiert. Die Dinge, die wir ihnen wegnehmen wollten, sind uns nicht gelungen", erklärte der Forward: "Dass wir angesichts des Mammutprogramms nicht mehr zulegen können, wissen inzwischen alle, aber das wäre eine schlechte Ausrede."

