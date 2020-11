Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Der gebürtige Braunschweiger hat 14 Jahre lang in der BBL gespielt.

Mittmann (41) habe "in den vergangenen Jahren wertvolle berufliche Erfahrungen sammeln können, die unserer Organisation helfen werden", so Schröder: "Außerdem haben Nils und ich die gleichen Visionen und identische Ziele - und er ist jung und hungrig, so wie unsere Mannschaft und die Organisation an sich."