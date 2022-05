Dies gaben die Franken am Sonntag bekannt. Sengfelder (27) kam zur Saison 2019/2020 aus Braunschweig nach Bamberg. In der laufenden Spielzeit erzielte er im Schnitt gut 17 Punkte und holte sechs Rebounds. Dies sind Bestwerte unter den deutschen Spielern in der BBL.

Ad

Basketball Basketball: Bayern München in Play-off-Form VOR EINER STUNDE

Basketball Champions League Souverän: Ludwigsburg beendet Champions League auf Rang drei VOR 2 STUNDEN