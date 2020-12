Das Team aus Massachusetts gewann bei den Indiana Pacers mit 116:111 und feierte den zweiten Sieg im vierten Saisonspiel - noch zwei Tage zuvor hatte Boston an gleicher Stelle denkbar knapp (107:108) verloren.

Am Dienstagabend setzte sich der Rekordmeister vor allem dank eines starken Schlussviertels (33:17) durch und fügte den Pacers die erste Saisonniederlage zu. Center Theis stand erneut in der Startformation und kam in gut 23 Minuten auf vier Punkte und vier Rebounds.