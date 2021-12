Nach fünf Erfolgen in den letzten fünf Pflichtspielen verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri in der EuroLeague bei Olympiakos Piräus 60:83 (24:49) und hat in der Königsklasse jetzt sieben Siege und acht Niederlagen auf dem Konto.

Die Münchner, die am Sonntag im Bundesliga-Gipfel beim Titelverteidiger Alba Berlin mit 80:73 triumphiert hatten, liefen von Beginn an hinterher. Nach gut vier Minuten lag der Pokalsieger schon 0:10 zurück, von diesem Rückstand erholten sich die Bayern nicht, er wuchs bis zum Ende des ersten Viertels auf 10:26 an.

Ad

Basketball BBL: Ludwigsburg springt auf Platz drei VOR 3 STUNDEN

Zur Halbzeit lag die Zweierquote bei erschreckenden 35,7 Prozent, daran änderte sich auch in der zweiten Hälfte wenig. Der 15:0-Lauf im letzten Viertel kam zu spät. Am Ende war Augustin Rubit mit nur zehn Punkten bester Werfer der chancenlosen Bayern. Für Piräus sammelte Aleksandar Vezenkov 16 Zähler.

NBA Scharf, schärfer, Curry! Warriors-Star jetzt bester Dreierschütze der NBA-Geschichte VOR 4 STUNDEN