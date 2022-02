Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Es handle sich um "Corona-Durchbrüche" im Kader und im Betreuerstab. "Alle positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen befinden sich derzeit in guter Verfassung in Quarantäne", hieß es vonseiten der Münchner.

