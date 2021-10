Nach leichten Symptomen war ein erster Test zunächst negativ gewesen, ein zweiter brachte den positiven Nachweis. Sisko war zuvor bereits vom Rest der Mannschaft isoliert worden, die übrigen Tests waren allesamt negativ. Sisko (24) geht es nach Klubangaben den Umständen entsprechend gut.

In der Vorbereitung auf die neue Saison hatte es bei den Bayern bereits "positive Ergebnisse im Team bzw. im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft" gegeben. Die Teilnahme an einem Turnier in Bayreuth war daraufhin abgesagt worden.

