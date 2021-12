Schröders Boston Celtics müssen am ersten Weihnachtstag auf mindestens acht Spieler verzichten, die durch das Coronaprotokoll der Liga nicht einsatzfähig sind. An Heiligabend meldeten die Celtics fünf Neuzugänge auf dieser Liste - darunter Center Enes Kanter Freedom.

Die Celtics gehören zu den am heftigsten betroffenen Teams der durch die Omikron-Welle in den USA geschwächten Liga. Derweil hofft Milwaukee, wieder auf Superstar Giannis Antetokounmpo setzen zu können. Der wertvollste Spieler der vergangenen Finalserie (MVP), der ebenfalls durch das Coronaprotokoll der NBA zum Zuschauen verdammt war, ist wieder spielberechtigt. Ob Antetokounmpo fit genug für einen Einsatz ist, war am Samstag zunächst offen.

Aufgrund der Corona-Ausfälle verschiebt die NBA derweil den Start der G-League der Farmteams vom 27. Dezember auf den 5. Januar. Die NBA-Teams füllen derzeit ihre Kader mit Ersatzspielern auf, die sie mit Zehntagesverträgen ausstatten - viele davon aus der G-League. Für die Celtics läuft so der frühere Allstar Joe Johnson (40) auf, der seit 2018 nicht mehr in der NBA gespielt hatte.

