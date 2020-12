Sämtliche am Sonntagnachmittag genommenen Coronatests fielen negativ aus, die freiwillige Selbstisolation der Mannschaft wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aufgelöst, teilte Alba mit.

Der spanische Cheftrainer Aito Garcia Reneses war am ersten Weihnachtsfeiertag positiv getestet worden. Der 74-Jährige befinde sich weiter in häuslicher Isolation, es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut", erklärten die Berliner am Montag. Bis zu seiner vollständigen Genesung übernimmt Co-Trainer Israel Gonzalez die Aufgabe als Chefcoach.