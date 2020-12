"Es gibt diese Spiele, in denen der Korb einfach größer ist als sonst", sagte der damals 26-Jährige zu seinem bemerkenswerten Auftritt an diesem 2. Dezember 2004. 53 Punkte und 16 Rebounds lieferte der Würzburger ab - Zahlen, die der spätere NBA-Champion in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nie wieder erreichte.