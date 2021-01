Und "nur die Zeit" könne das, meint James, so "niederschmetternd und tragisch", wie der Verlust bis heute sei: "Es braucht Zeit, jeder trauert anders."

Am Dienstag jährt sich der Tod des fünfmaligen NBA-Champions Bryant zum ersten Mal. Am 26. Januar 2020 war der 41-Jährige mit einem Helikopter in Calabasas bei Los Angeles abgestürzt, auch seine Tochter Gianna (13) gehörte zu den insgesamt neun Todesopfern.