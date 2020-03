DBB-Auswahl vor Olympia-Quali gegen Puerto Rico

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag mitteilte, tritt das Team am 17. Juni in Bremen gegen den WM-15. an. Die Mannschaft reist direkt vom Supercup in Hamburg (13. und 14. Juni) an, bevor vom 23. bis 28. Juni das olympische Quali-Turnier im kroatischen Split ansteht.

Dort bekommt es Deutschland in der Vorrunde mit Russland und Mexiko zu tun. Später könnte es dann gegen Gastgeber Kroatien, Brasilien oder Tunesien gehen. Nur der Gewinner des Turniers löst das Ticket für die Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August).