Benzing (31) bestreitet am Freitagabend gegen Montenegro (21.00 Uhr) und am Sonntag gegen Gastgeber Frankreich (15.00 Uhr/beide MagentaSport) in Pau seine Länderspiele Nummer 147 und 148. Die Lust auf Einsätze für den Deutschen Basketball Bund (DBB) hat er noch nicht verloren. "Solange ich hier mitspielen darf, bin ich dabei. Solange ich eine Einladung bekomme vom Trainer, werdet ihr mich hier finden", sagte der Spanien-Legionär von Casademont Saragossa.