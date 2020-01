DBB-Präsident Weiss erhält Bundesverdienstkreuz

In einer Feierstunde in Weiss' Heimatstadt Münster überreichte Regierungspräsidentin Dorothee Feller stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Auszeichnung an den 56-Jährigen.

Seit 2006 ist Weiss DBB-Präsident, seit 2014 Schatzmeister des Weltverbandes FIBA. Als die Leuchtturmprojekte während seiner Tätigkeit benannte Weiss am Dienstag die Prävention sexualisierter Gewalt, die Entwicklung des deutschen Basketballs, den Deutsch-Japanischen Simultanaustausch und den Hochschulsport Münster.