In dem gemeinsam mit DBB-Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt verfassten Schreiben betonen die Funktionäre, dass sie in Pandemiezeiten, "den Sport für einen wichtigen Teil der Lösung" halten.

Weiss und Brenscheidt versichern in dem Brief, die Entscheidungen der Politik, Freizeit- und Amateursport im November in Deutschland weitgehend zu verbieten, zu akzeptieren. Sie setzen aber "ganz stark darauf, dass die Pause so kurz wie möglich gehalten wird". Vielerorts seien bereits "hervorragende Sicherheits- und Hygienekonzepte" erstellt worden.