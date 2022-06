Wie die verletzten Jonas Mattisseck (Alba Berlin) und Michael Kessens (Telekom Baskets Bonn) wird auch der 33-Jährige für die Partien am 30. Juni in Estland und drei Tage später gegen Polen (beide 18.00 Uhr/MagentaSport) in Bremen fehlen.

"Ich bin seit 13 Jahren jeden Sommer mit dem DBB-Team unterwegs gewesen, sodass ich einfach eine Pause benötige. Mir fehlt die Regeneration, die mein Körper jetzt braucht, damit ich dann mit Vollgas in die EuroBasket-Vorbereitung einsteigen kann", sagte Benzing, der bei Fortitudo Bologna in Italien spielt. Bastian Doreth (medi Bayreuth) ist indessen erkrankt, soll aber möglicherweise noch zum Aufgebot dazustoßen.

Ad

Basketball Basketball: Meister Alba hält Schneider langfristig VOR EINEM TAG

Bundestrainer Gordon Herbert nominierte Gavin Schilling (FC Bayern Müchen), Len Adam Schoormann (Frankfurt Skyliners), Bennet Hundt (EWE Baskets Oldenburg) und Luc van Slooten (Basketball Löwen Braunschweig) nach. Der 16-köpfige Kader, dem auch NBA-Star Dennis Schröder angehört, beginnt am Freitag in Frankfurt am Main mit der Vorbereitung. Das DBB-Team hat von vier Spielen bislang nur eines verloren und damit beste Aussichten auf einen Platz in der nächsten Quali-Phase für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen.

Basketball Nach Abgang von Jackson-Cartwright: Bonn holt Shorts VOR EINEM TAG