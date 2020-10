700 Zuschauer dürfen in die Halle, wenn Meister Alba Berlin am Freitagabend (20.00 Uhr/MagentaSport) auf Bayern München trifft. Ein Derby wie die zeitgleiche ausgetragene Begegnung in Griechenland zwischen Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus ist es zwar nicht, aber trotz der 600 Kilometer Entfernung verspricht das Aufeinandertreffen der beiden einzigen Bundesligisten im Wettbewerb einiges an Spannung.