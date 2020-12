Wie der nationale Verband DBB mitteilte, erhielt er mit seiner Bewerbung um die Austragung der letzten Qualifikationsspiele eine Absage. Stattdessen muss die DBB-Auswahl ihre verbleibenden beiden Partien in einer "Blase" in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica bestreiten.

Am 20. Februar trifft das deutsche Team dort auf Großbritannien, zwei Tage später geht es gegen Gastgeber Montenegro. Bereits die Qualifikationsspiele drei und vier hatten Ende November coronabedingt in einer "Blase" in Frankreich stattgefunden. Das DBB-Team spielt in der Qualifikation außer Konkurrenz, da es für die ins Jahr 2022 verschobene EM als einer der vier Ausrichter gesetzt ist.