Auch das Spiel der Unterfranken gegen Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntag musste abgesagt werden. Das gab die BBL am Freitag bekannt. Zuvor waren der Quarantänemaßnahme bereits die Partien gegen Gießen (Dienstag) und in Weißenfels (Freitag) zum Opfer gefallen.