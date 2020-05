"Egoist" Jordan: "Habe mich nie als Aktivist gesehen"

Weltstar Michael Jordan hat sich während und nach seiner Basketballkarriere stets bewusst aus politischen Themen rausgehalten. "Ich habe mich nie als Aktivist gesehen", sagte der 57-Jährige in der ESPN-Dokumentation "The Last Dance", die in zehn Teilen seine letzte Saison bei den Chicago Bulls thematisiert."Ich lobe Muhammad Ali dafür, dass er für das einstand, woran er geglaubt hat", erklärte...

"Ich habe mich nie als Aktivist gesehen", sagte der 57-Jährige in der ESPN-Dokumentation "The Last Dance", die in zehn Teilen seine letzte Saison bei den Chicago Bulls thematisiert.

"Ich lobe Muhammad Ali dafür, dass er für das einstand, woran er geglaubt hat", erklärte der sechsmalige NBA-Champion. Er selbst habe sich aber "als Basketballspieler gesehen. Ich habe mich auf mein Handwerk konzentriert. War das egoistisch? Vermutlich."

Dass er einst gesagt habe, "Republikaner kaufen auch Turnschuhe", dementierte "Air" Jordan nicht. Allerdings sei der Spruch spontan und scherzhaft im Bus gefallen, in einem Gespräch mit seinen damaligen Mitspielern Horace Grant und Scottie Pippen.

Jordan, der mit dem Verkauf von Sneakern ein Vermögen gemacht hat, war als Profi wegen der Aussage kritisiert worden. Auch dafür, dass er 1990 vor der Senatswahl in North Carolina den dunkelhäutigen Kandidaten der Demokraten, Harvey Gantt, im Rennen gegen den Republikaner Jesse Helms nicht unterstützt habe.

"Meine Mutter bat mich darum, öffentlich für Harvey Gantt zu sprechen, und ich sagte zu ihr: 'Schau, Mama, ich spreche nicht über jemanden, den ich nicht kenne. Aber ich werde ihm eine Spende schicken, um ihn zu unterstützen.' Das habe ich gemacht", so Jordan.

Mit Kritik kann der zweimalige Olympiasieger leben. "Ich werde es nie allen recht machen können, das weiß ich. Weil jeder eine vorgefasste Idee davon hat, was ich tun soll und was ich nicht tun soll."

