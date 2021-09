Für die EM mit einer Vorrunde in Köln und der Finalrunde in Berlin (1. bis 18. September 2022) sind nun auch die Tageskarten erhältlich. Diese berechtigen zum Besuch aller Spiele an einem Spieltag.

Seit dem Verkaufsstart im April wurden mit den bislang erhältlichen Paketen rund 25.000 Eintrittskarten für die insgesamt 31 Spiele in Deutschland abgesetzt. Die Tagestickets stellen das günstigste Ticketangebot für das Finale in Berlin dar, da es für das Endspiel keine Einzeltickets geben wird. Es sind ausschließlich Karten für Finale und Spiel um Platz Drei zusammen erhältlich, zu erwerben im Ticket-Shop unter eurobasket.basketball.

Die EuroBasket 2022 findet mit 24 Teams in Deutschland, Italien, Georgien und Tschechien statt. Insgesamt stehen 76 Partien auf dem Programm, 15 Spiele der Gruppenphase werden in der Kölner Lanxess-Arena ausgetragen (1. bis 7. September 2022). Die Finalrunde steigt mit 16 Spielen in der EuroBasket-Arena in Berlin (9. bis 18. September 2022).

