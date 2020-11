Laut übereinstimmenden US-Medienberichten werden sich die Klubbesitzer und die Spielergewerkschaft NBPA auf den 22. Dezember verständigen. In der Hauptrunde sind 72 statt der üblichen 82 Spiele vorgesehen.

Die Spielervertreter werden am späten Donnerstagabend (Ortszeit) nach Informationen von ESPN und The Athletic eine Abstimmung durchführen. Zuletzt hatten die Profis einen Start im Januar bevorzugt, da die vergangene Saison erst im Oktober zu Ende gegangen war. Die NBA befürchtet bei einem so späten Termin jedoch zusätzliche Einnahmeverluste von bis zu einer Milliarde Dollar.