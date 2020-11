Bei der Premiere des neuen Bundestrainers Walt Hopkins erkämpfte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Lettland ein 73:67 (26:32) und hat damit weiter Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde in Spanien und Frankreich (17. bis 27. Juni 2021).

Ohne den an COVID-19 erkrankten WNBA-Star Satou Sabally holte das DBB-Team in der abgeschirmten "Bubble" in Riga den zweiten Sieg im dritten Qualifikationsspiel und liegt in der Gruppe I auf Platz zwei hinter den ungeschlagenen Kroatinnen. Als deutsche Topscorerin zeichnete sich Luisa Geiselsöder mit 20 Punkten aus.