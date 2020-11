Das junge Team von Bundestrainer Henrik Rödl verlor am Sonntag auch sein zweites Spiel in Pau gegen den WM-Dritten Frankreich mit 74:86 (41:42). Bereits am Freitag war die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gegen Montenegro mit 74:80 (39:38) unterlegen gewesen.

Andreas Obst von ratiopharm Ulm war mit 16 Punkten gegen Frankreich bester deutscher Scorer. Insgesamt präsentierten sich die Deutschen in den ersten beiden Vierteln auf Augenhöhe, auch in der zweiten Halbzeit hielten die Gäste lange stark mit, ehe die Franzosen kurz vor Ende davonzogen. Gerade im Schlussviertel fielen die deutschen Würfe zu selten.

Für Deutschland war es die dritte Niederlage in der Qualifikation. Vorher hatte das Team im Februar beim dritten Quali-Gegner Großbritannien verloren, aber die Franzosen im ersten Duell geschlagen. Das letzte Fenster mit Partien gegen Montenegro und die Briten steht im kommenden Februar an.

Das DBB-Team spielt in der Qualifikation außer Konkurrenz, da es für die ins Jahr 2022 verschobene EM als einer der vier Ausrichter gesetzt ist. Die EM-Vorrunde wird in Köln, Tiflis, Mailand und Prag ausgespielt, die Finalrunde in Berlin.

In der ersten Länderspiel-Phase während der Coronakrise musste Rödl in der "Bubble" in Pau ohne seine NBA-Profis auskommen, auch die Spieler der EuroLeague-Teilnehmer fehlten. So nutzte der Bundestrainer die Partien zum Talentecasting mit Blick auf die Olympia-Qualifikation im Juni 2021.

