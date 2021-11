Das Team von Bundestrainer Walt Hopkins setzte sich am Donnerstagabend in Halle an der Saale nach schwacher erster Halbzeit deutlich mit 73:41 (26:30) gegen Nordmazedonien durch. Nächster Gegner ist am Sonntag (16.00 Uhr) Gastgeber Belgien.

Hopkins musste auf das Trio Alexandra Wilke, Annika Hartmann (beide erkältet) und Jennifer Crowder (Fußverletzung) verzichten, Nordmazedonien trat ohne WNBA-Star DeWanna Bonner an. Beste Werferinnen in der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) waren Frankreich-Legionärin Luisa Geiselsöder und Laura Hebecker (Wasserburg) mit 16 bzw. 11 Punkten. Patricia Broßmann (Hannover) und Marie Reichert (Göttingen) feierten ihr Länderspieldebüt.

Ad

Basketball EuroLeague: Alba kassiert Pleite gegen den Titelverteidiger VOR EINER STUNDE

Basketball NBA: Schröder führt Boston zum Sieg VOR 15 STUNDEN