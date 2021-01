Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder, Neuzugang der Lakers, teilte bei Instagram ein altes Video, in dem Bryant den Braunschweiger für dessen Leistungen in der NBA lobte. "Ruhe im Paradies", so Schröder, "du wirst nie erfahren, wie viel mir diese Worte damals bedeutet haben. Es ist ein Ehre, in den gleichen Farben zu spielen wie du."