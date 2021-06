Publiziert 04/06/2021 Am 05:41 GMT | Update 04/06/2021 Am 05:41 GMT

Die Kalifornier verloren auch das sechste Spiel gegen die Phoenix Suns deutlich mit 100:113, damit ging die Best-of-seven-Serie 2:4 verloren.

Angeführt vom überragenden Devin Booker, der 47 Punkte erzielte, machte Phoenix bereits in der ersten Hälfte alles klar - von einem 29-Punkte-Rückstand konnten sich James und Co. nicht mehr erholen. Schröder schaffte 20 Punkte.

Die Suns treffen in der zweiten Runde nun auf die Denver Nuggets um Nikola Jokic. Der serbische Center führte sein Team mit 36 Punkten zum entscheidenden 126:115 gegen die Portland Trail Blazers. "Wir gehen da raus und kämpfen. Das ist, was wir tun. Wir werden nie aufgeben", sagte Jokic, nachdem die Nuggets die Serie mit 4:2 für sich entschieden hatten: "Aufhören gibt es nicht in unserem Wortschatz. Wir werden rausgehen und kämpfen."

SID ks bh

