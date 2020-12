Davis war 2019 von den New Orleans Pelicans nach LA gewechselt und hätte die Lakers als sogenannter "Free Agent" auch noch verlassen können. Da kürzlich bekannt wurde, dass Superstar LeBron James seinen Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängern wird, galt auch eine Einigung mit Davis als wahrscheinlich. Der Titelverteidiger, der Spielmacher Schröder zuvor von den Oklahoma City Thunder geholt hatte, geht auch in die am 22. Dezember startende Saison wieder als Favorit.