Wie ESPN am Sonntag berichtete, gab der 69-Jährige bekannt, den zweimaligen Champion der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu verlassen. "Es erfüllt mich mit tiefster Traurigkeit anzukündigen, dass die unglaubliche Reise in Houston jetzt endet und ich ein neues Kapitel aufschlage", heißt es in einem Statement des zweimaligen NBA-Trainer des Jahres, das ESPN vorliegt.