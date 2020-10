Dies berichtete ESPN am Mittwoch. Allein aufgrund der fehlenden Ticketeinnahmen habe die Liga 800 Millionen Dollar an Einnahmen verloren.

Der chinesische Fernsehsender CCTV hatte sich aus der Berichterstattung über die in China extrem populäre NBA zurückgezogen nachdem Daryl Morey, General Manager der Houston Rockets, in den Sozialen Medien seine Sympathie mit den pro-demokratischen Demonstrationen in Hongkong zum Ausdruck gebracht hatte. NBA-Commissioner Adam Silver hatte sich danach vor Morey gestellt. Erst Anfang Oktober hatte CCTV nach über einem Jahr Abstinenz das fünfte Spiel der Finalserie zwischen dem späteren Meister Los Angeles Lakers und Miami Heat in Orlando übertragen.