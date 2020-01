EuroLeague: Alba Berlin unterliegt Fenerbahce

Sechs Tage nach der herben Pleite bei Zalgiris Kaunas (80:104) in Litauen verlor der Bundesligist zu Hause 70:74 (41:33) gegen den türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul.

Alba steht nach 22 von 34 Hauptrundenspielen bei sieben Siegen und 15 Niederlagen. Bester Werfer der Berliner war Rokas Giedraitis mit 14 Punkten. Gegen Fenerbahce um den früheren Münchner Derrick Williams führten die Gastgeber lange, gerieten aber gut vier Minuten vor Schluss in Rückstand (63:65). Die Türken gaben die Führung nicht mehr her. Nur die besten Acht erreichen in der EuroLeague die Play-offs, Alba steckt weiter am Tabellenende fest.