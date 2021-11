Vier Tage nach dem souveränen Einzug in das Halbfinale des BBL-Pokals verlor die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez beim russischen Vertreter Zenit St. Petersburg 66:75 (30:42). Mit drei Siegen und sieben Niederlagen steckt Alba als 16. weiter im Tabellenkeller fest. Die Russen sind dagegen mit 7:3 Siegen auf Play-off-Kurs.

Der Schwede Marcus Eriksson war vor 1413 Zuschauern mit 20 Punkten bester Berliner Werfer, Maodo Lo verbuchte im ersten Viertel acht Zähler - danach traf er nur noch mit zwei Freiwürfen. Bei den Gastgebern war Jordan Loyd (25) erfolgreichster Punktesammler.

Alba begann stark und führte nach zwei Minuten mit 5:0. Auch zweieinhalb Minuten vor Ende des ersten Viertels lagen die Berliner mit 12:10 vorne, gerieten bis zum Ende des Abschnitts aber noch mit 14:20 in Rückstand. Bis zur Halbzeit wuchs der Abstand auf zwölf Zähler. Die Offensive kam nicht in Schwung, die Trefferquote lag bei schwachen 33 Prozent.

Dank Eriksson kämpften sich die Gäste im dritten Viertel auf sechs Punkte heran, doch Zenit hatte immer eine Antwort parat. Auch kurz vor Schluss, als Alba auf fünf verkürzte.

Schon am Freitag (17.00 Uhr) steht das nächste Auswärtsspiel in Russland bei UNICS Kasan auf dem Programm. Am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) folgt das Bundesligaduell bei ratiopharm Ulm.

