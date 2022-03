Im Nachholspiel des 21. Spieltags gewannen die Hauptstädter bei Fenerbahce Istanbul 66:57 (37:27) und wahrten ihre Chance auf den Einzug in die Play-offs.

Bayern München kassierte hingegen in seinem Nachholspiel des 30. Spieltags einen Rückschlag im Kampf ums Viertelfinale. Beim bereits qualifizierten italienischen Rekordmeister Armani Mailand verlor die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri 77:84 (36:33). Nach je zwölf Siegen und Niederlagen ginge vier Spiele vor dem Ende der Gruppenphase das letzte Play-off-Ticket aktuell dennoch an die Münchner.

Mit elf Siegen und 14 Niederlagen liegt Alba als Neunter direkt dahinter zumindest in Reichweite der Play-off-Ränge. Yovel Zoosman war mit 20 Punkten der beste Schütze für das ersatzgeschwächte Team von Trainer Israel Gonzalez, das besonders im zweiten Viertel aufdrehte. Bereits am Freitag sind die Berliner erneut in Istanbul gefordert, dann geht es gegen Titelverteidiger Anadolu Efes.

