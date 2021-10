Am ersten Spieltag kassierte der deutsche Basketballmeister am Freitag beim FC Barcelona ein 64:96 (29:50), die Gäste hatten den klar favorisierten Spaniern nichts entgegenzusetzen.

"Ich bin nicht glücklich mit dem Ergebnis", sagte der neue Alba-Cheftrainer Israel Gonzalez: "Wir konnten sie nicht stoppen. Das ist derzeit unser Level, wir müssen uns verbessern."

Barcelona, im Finale der abgelaufenen Saison in Köln an Anadolu Istanbul/Türkei gescheitert, sorgte schon im ersten Viertel (28:15) für klare Verhältnisse und setzte sich danach weiter ab. Die Dreierquote der Berliner lag zur Pause bei schwachen 17 Prozent. Auch im zweiten Durchgang war Alba um Topscorer Luke Sikma (16 Punkte) vor 3049 Zuschauern klar unterlegen.

Basketball NBA-Star Durant lässt TV-Legende abblitzen: "War deine letzte Frage" VOR 6 STUNDEN

Der zweite deutsche Vertreter Bayern München hatte am Donnerstag in Israel bei Maccabi Tel Aviv verloren (68:69). Der deutsche Pokalsieger empfängt in der kommenden Woche Barca.

Alba spielt am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) im Pokal-Achtelfinale gegen Bonn und bekommt die Chance auf eine Revanche. Im Eröffnungsspiel der Bundesliga hatten sich die Berliner den Telekom Baskets geschlagen geben müssen (86:88).

Basketball FIBA Europe Cup: Bayreuth erreicht Gruppenphase VOR 7 STUNDEN