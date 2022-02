Petersburg abgesagt. Das teilten die Katalanen auf ihrer Homepage mit. Der Klub gab dabei aber auch bekannt, dass die endgültige Entscheidung über die Reise noch nicht gefallen sei.

Barca soll am Freitag (18.00 Uhr MEZ) bei Zenit St. Petersburg spielen und am Sonntag (16.00) bei ZSKA Moskau, das am Donnerstag (19.00) bei Bayern München antreten wird. Der deutsche Sender MagentaSport strich die Übertragung des Duells Stunden vor dem Spiel "aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine. Auch die weiteren Partien mit russischer Beteiligung entfallen bis auf Weiteres", hieß es in der Mitteilung.

Vertreter der 18 EuroLeague-Klubs wollen sich Freitag über mögliche Maßnahmen verständigen. Zunächst wurde der Spielplan beibehalten.

