Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann in der EuroLeague das Rückspiel gegen den deutschen Meister nach einem Krimi mit 101:95 (87:87, 33:43) nach Verlängerung und festigte mit dem 15. Sieg Platz fünf in der Tabelle der Königsklasse. Die erste Partie hatte Alba 90:72 gewonnen, auch in der Bundesliga waren die Berliner im ersten Duell mit 85:72 erfolgreich.