In der Tabelle belegen die Bayern, die in der Bundesliga zuletzt bei Aufsteiger Chemnitz gepatzt hatten, mit 15:10 Siegen weiter Platz fünf gleichauf mit Fenerbahce Istanbul. Der türkische Topklub hatte sich zuvor gegen Alba für die 63:89-Pleite im Hinspiel revanchiert und den Berlinern mit einem 89:84 (45:42) die nächste Niederlage zugefügt. Es war der zehnte Erfolg nacheinander für die Hausherren.

Die Berliner, die in der Bundesliga zuletzt nach elf Siegen in Bamberg verloren hatten, lieferten Fenerbahce mit Rückkehrer Peyton Silva einen großen Kampf und hielten in der offenen Partie lange mit. In der Schlussphase behielt Istanbul die Nerven und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.