Zwei Tage nach der 76:81-Pleite bei Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul gewann die bereits für die Play-offs qualifizierte Mannschaft von Andrea Trinchieri im abschließenden Gruppenspiel bei Titelkandidat Real Madrid mit 97:88 (34:52).

Die Münchner fanden vor allem gegen Ende der Partie zu ihrem Spiel und drehten im Schlussviertel noch einen 16-Punkte-Rückstand. Bester Werfer der Gäste war Ognjen Jaramaz mit 18 Punkten.

München schließt die Gruppenphase mit 14 Siegen und 14 Niederlagen auf dem achten Platz ab. Gegner im Viertelfinale ist der Topfavorit FC Barcelona. Am Montag hatte Bayern bei Fenerbahce Istanbul mit 76:81 verloren. Am Sonntag wartet nun das Bundesligaspiel in Gießen.

Der deutsche Meister Alba Berlin verabschiedete sich mit einer Niederlage aus der EuroLeague. Die Hauptstädter unterlagen AS Monaco mit 74:91 (37:49) und belegen Platz zehn.

