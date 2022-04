Die bereits für die Play-offs qualifizierte Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri unterlag in der EuroLeague bei Fenerbahce Istanbul nach einer Berg- und Talfahrt 76:81 (31:45).

Kurz nach der Pause gingen die Bayern durch einen 17:0-Lauf erstmals in Führung, bauten diese auf zehn Punkte aus und lagen keine vier Minuten vor Schluss noch mit 69:68 vorne. Am Ende reichten aber auch 17 Punkte von Augustine Rubit nicht zum Sieg.

Mit 13 Siegen und 13 Niederlagen sind die Bayern dennoch nicht mehr von einem der ersten acht Plätze der Gruppenphase zu verdrängen. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht es bei der zweiten Viertelfinal-Teilnahme in Folge gegen den Favoriten FC Barcelona.

Zunächst wartet auf die Bayern aber eine "Triple-Week": Schon am Mittwoch geht es ebenfalls in Istanbul gegen Titelverteidiger Anadolu, am Freitag folgt das abschließende Gruppenspiel bei Titelkandidat Real Madrid. Am Sonntag wartet dann das Bundesligaspiel in Gießen.

