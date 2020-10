Das Team von Neu-Trainer Andrea Trinchieri setzte sich in der deutschen Hauptstadt souverän mit 90:72 (52:36) durch und feierte im zweiten Spiel den ersten Sieg in der europäischen Königsklasse.

Bester Werfer der Gäste vor 700 Zuschauern war Nick Weiler-Babb mit 15 Punkten. Bei den Berlinern, die auch ihr zweites Spiel in der EuroLeague verloren, traf Marcus Eriksson ebenfalls mit 15 Zählern am Besten. "Die Verteidigung war der Schlüssel. Wir waren ein bisschen nervös, aber als wir aggressiver wurden, waren wir besser", sagte der Münchner Vladimir Lucic, der 14 Punkte erzielte, bei MagentaSport: "Das zweite Viertel war so, wie wir spielen wollen."