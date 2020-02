EuroLeague: Pokalsieger Berlin überzeugt in St. Petersburg

Am 25. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses bei Zenit St. Petersburg mit 83:81 (38:42) und feierte den neunten Erfolg insgesamt und den fünften in der Fremde. In der Tabelle bleibt Alba auf dem sechzehnten Platz unter 18 Teams.

Nach einem schwachen Start agierte der frisch gebackene Pokalsieger deutlich aggressiver und konnte den Rückstand bereits zur Halbzeit auf vier Punkte verkürzen. Der dritte Durchgang ging noch knapp an die Gastgeber, doch dann legte Berlin eine starke Aufholjagd hin und dominierte das letzte Viertel.

Bester Werfer der Berliner vor 3726 Zuschauern war "Pokalheld" Martin Hermannsson mit 24 Punkten. "Ich bin so stolz auf meine Mannschaft, besonders weil wir echt viele Verletzte haben. Danke an alle, besonders an die Jungen, die eingesprungen sind", sagte der 25-Jährige. Bereits beim 89:67 am Sonntag gegen die EWE Baskets Oldenburg war der Isländer erfolgreichster Schütze.