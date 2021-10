München knüpfte durch einen sicheren 79:50 (50:30)-Erfolg beim weiter sieglosen Schlusslicht Frankfurt Skyliners an seinen ersten Königsklassen-Sieg bei Zalgiris Kaunas an und schob sich in der Tabelle weiter vor. Berlin hingegen kassierte 48 Stunden nach seinem EuroLeague-Erfolg gegen Roter Stern Belgrad durch eine 59:65 (35:33)-Heimniederlage gegen die BG Göttingen schon den dritten Dämpfer auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung.

Die Tabelle führt weiterhin der frühere Meister Brose Bamberg trotz seiner ersten Bundesliga-Saisonniederlage am Samstag mit 84:90 (39:45) bei den Löwen Braunschweig an. Die Franken behielten die Spitzenposition vor dem punktgleichen Verfolger Academics Heidelberg (76:61 gegen s.Oliver Würzburg) durch die 86:91 (38:40)-Niederlage der Telekom Baskets Bonn bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Am Sonntagabend allerdings haben auch noch die Niners Chemnitz um Duell mit ratiopharm Ulm die Chance zum Sprung auf Platz eins.

Münchens erfolgreichsten Werfer beim dritten Saisonsieg waren US-Star Darrun Hilliard und Andreas Obst mit jeweils 13 Zählern. Insgesamt erreichten im Team von Bayern-Coach Andrea Trinchieri eine zweistellige Zählerausbeute. Gastgeber Frankfurt war trotz 18 Punkten durch Brancou Badio chancenlos.

Berlin verspielte den Heimsieg gegen Göttingen im abschließenden Viertel. Mit einem Schlussspurt übernahmen die Gäste zu Beginn des letzten Abschnitts die Führung und bauten ihren Vorsprung in der entscheidenden Spielphase zwischenzeitlich sogar auf bis zu acht Zähler aus. In Berlins Mannschaft konnte Oscar Da Silva mit 17 Punkten den Dämpfer für die Hausherren nicht verhindern. Göttingens treffsicherste Schützen beim dritten Saisonerfolg waren die US-Profis Kamar Baldwin mit 18 Zählern und Stephen Brown mit 14 Punkten.

