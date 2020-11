Der deutsche Basketballmeister unterlag Zenit St. Petersburg aus Russland 66:73 (22:33) und steckt mit zwei Siegen und sechs Niederlagen weiter unten in der Tabelle fest.

Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses, das am Dienstag Lyon-Villeurbanne in letzter Sekunde geschlagen hatte (76:75), zog im dritten Duell mit Zenit erstmals den Kürzeren. Als bester Werfer der Gastgeber kam Ben Lammers auf 15 Punkte.

NBA: Toronto Raptors spielen zunächst in Tampa

"Unsere Offense ist nie richtig ins Laufen gekommen. Es gibt viele Sachen, an denen wir arbeiten können", sagte Alba-Forward Luke Sikma bei MagentaSport.

Berlin ließ den Gegner Mitte des zweiten Viertels davonziehen und schaffte es erst kurz vor Schluss (60:65/39. Minute), noch einmal für Spannung zu sorgen. Zenit brachte seine Führung aber souverän nach Hause. Am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) tritt Alba in der Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn an.