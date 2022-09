Stunden zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Köln ihr zweites Spiel in der "Hammergruppe" B gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen, nachdem am Donnerstag zum Auftakt die Franzosen besiegt worden waren.

"Bis jetzt sieht es sehr gut aus für die Jungs. Man sollte sich nicht zu hoch feiern lassen, sondern nach vorne schauen. Auf das nächste Spiel", sagte Nowitzki im "ZDF-Sportstudio".

Am Sonntag (ab 14:30 Uhr) winkt gegen das noch sieglose Litauen das Ticket für das Achtelfinale in Berlin. "Litauen hat jetzt zwei Spiele verloren. Die sind natürlich schon am Straucheln und müssen so ein bisschen gewinnen", so EM-Botschafter Nowitzki: "Da wird uns eine Schlacht erwarten."

Vor dem Frankreich-Spiel war Nowitzkis Nationalmannschaftstrikot mit der Nummer 14 im feierlichen Rahmen unter das Dach der Kölner Lanxess Arena gezogen worden, die Rückennummer wird fortan nicht mehr vergeben.

