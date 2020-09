Taylor war im März im Alter von 26 Jahren in ihrer eigenen Wohnung in Louisville von Polizisten während einer Hausdurchsuchung mitten in der Nacht erschossen worden. Von den drei involvierten Beamten wurde einer wegen "mutwilliger Gefährdung" durch Schüsse in benachbarte Wohnungen in drei Fällen angeklagt. Keiner der Polizisten wurde direkt in Bezug auf die Schüsse, die zu Taylors Tod führten, zur Rechenschaft gezogen.