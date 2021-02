Auch das Überraschungsteam der Hakro Merlins Crailsheim mischt munter an der Spitze mit.

Für das Glanzlicht am 16. BBL-Spieltag sorgten die Riesen aus Ludwigsburg. Das Team von Coach John Patrick fegte in der ersten Halbzeit regelrecht über Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg hinweg und feierte am Ende bei den Niedersachsen einen souveränen 89:75 (53:31)-Erfolg. Während die Riesen seit nunmehr 13 Spielen ungeschlagen sind, verloren die Baskets erstmals nach zuletzt neun Siegen wieder.